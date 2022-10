Les joueurs du Maccabi Haïfa n’ont pas fait le poids hier face aux ténors du PSG lors du match de poule de la Ligue des Champions qui se déroulait au Parc des Princes.

Le score est sans appel: 7 à 2 pour les Parisiens. Dès la fin de la première période, les Verts israéliens étaient déjà menés 4 à 1. Ils sont revenus à 4-2 en tout début de seconde période mais n’ont pas résisté à l’offensive parisienne pour finalement s’incliner avec une différence de 5 buts.

Le PSG a gagné son ticket pour les huitièmes de finale, le Maccabi Haïfa va désormais se battre pour ne pas finir dernier de son groupe et obtenir la troisième place. Si l’on en croit l’entraineur des Verts, Barak Bahar, »c’est à portée de mains ». Ce dernier, bien que déçu du score de son équipe, a estimé qu’il valait perdre »7 à 2 que 4 à 0 ».

La rencontre, qui était classée au niveau 3 sur 5 pour les risques sécuritaires, s’est globalement bien déroulée. Plus de 1000 policiers français avaient été mobilisés pour l’occasion. Les supporters israéliens étaient environ 5000. Avant le coup d’envoi, on a pu apercevoir quelques dizaines de petits drapeaux palestiniens dans une des tribunes – le virage Auteuil. Les supporters israéliens ont craqué de nombreux fumigènes. En tout 14 personnes ont été arrêtées, notamment pour usage de pyrotechnique. Une personne a été interpellée pour vol à la tire sur des supporters israéliens et une autre pour outrage, selon une source policière citée par l’AFP.

Au début de la seconde période, le collectif Ultra Paris a déployé un grand drapeau palestinien avec une banderole où était écrit: »Gaza existe, Gaza résiste, Free Palestine ».

Malgré tout, aucun incident majeur n’a été déploré hier soir à Paris.