L’Organisation Sioniste Mondiale a mis en place le programme « Ma maison, ta maison », pour aider les Israéliens déplacés depuis le début de la guerre. En effet, le gouvernement israélien a donné l’ordre à environ 130 000 citoyens du Sud et du Nord de quitter leur domicile.

De plus, nombreux sont ceux qui ont quitté d’eux-mêmes leur maison pour fuir les incessants tirs de roquettes du Hamas. Les Israéliens qui étaient à l’étranger et qui sont rentrés dans le pays dans les premiers jours de la guerre rencontrent également des difficultés pour se loger. « C’est un projet que nous menons dans le monde entier. Beaucoup de Juifs de la Diaspora ont le plaisir d’avoir acheté un bien immobilier en Israël. Vous vivez à Paris, Bruxelles ou Boston ? Vous avez un bien en Israël ? Prêtez-le à des familles déplacées ! L’OSM se porte garant ! », explique Jean-Charles Zerbib, délégué général de l’OSM en France.

Un contrat légal est signé entre l’OSM et la famille, d’une part, et entre l’OSM et les propriétaires, d’autre part. « Nous avons mis en place un système très simple : madame Cohen de Bruxelles a un appartement de trois pièces à Raanana et monsieur Lévy, qui a dû quitter Ofakim, a besoin d’un appartement de trois pièces. Sur notre site internet, les personnes remplissent une fiche sur leur appartement. De l’autre côté, la centrale de l’OSM reçoit les demandes de familles déplacées et fait la connexion », raconte Jean-Charles Zerbib. La réception des appartements, leur remise aux évacués puis leur retour aux propriétaires relèvent de l’entière responsabilité de l’OSM. « Nous demandons à ce que les propriétaires s’engagent pour une période minimale de trois mois », précise Jean-Charles Zerbib. Quelques jours après le début de la campagne, 250 appartements ont été mis à disposition, dont 40 depuis la France.

Tel +972-26202200

Mail : [email protected]

https://www.wzo.org.il/department/myhome/en/fr