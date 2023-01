Texte paru dans Actualité Juive numéro 1669

En ces temps de conversions, avec film, interviews et tout, je me suis dit : Pourquoi pas moi ? Oui, pourquoi pas, moi aussi ?

J’écrirai un livre pour expliquer que j’avais reçu en vidéo Comme t’y es belle, de Lisa Azuelos, (j’en ai fourré deux copies dans ma valise), que je viens de lire le bel ouvrage du Grand rabbin René Gutman sur Salomon Ibn Gabirol et que je ne cesse d’admirer Myriam, ma belle-fille, originaire du Maroc, qui est publiée dans les revues scientifiques et sait préparer un couscous qui vaut la salade de pommes de terre de mon enfance.

Mais ce qui m’a vraiment emballé, expliquerai-je, ça a été la victoire du Maroc au Mondial jusqu’au quart de finale ! Que pouvais-je faire contre ça?

Bref, c’était décidé, je me ferai séfarade!

Je me suis mis à embrasser ma mezouza, toutes les mezouzot, en entrant et en sortant, et même si les offices du soir et du matin étaient un plus longs, ça valait la métamorphose.

Pour vous dire que j’étais sérieux, j’ai troqué mes réserves de Kirsch pour l’anisette, acheté un maillot rouge avec

une étoile verte pour couvrir la djellaba à la prochaine Mimouna…

Et voilà qu’à trop gagner, les Marocains me jouent les Rabat-joies. J’ai même eu l’impression, un moment, de me

retrouver sans but dans l’existence. Parce que, mercredi soir, quand Giroud aura marqué et En-Nesyri égalisé,

vous imaginez que je tiendrai le coup? Rien qu’à y penser mon corps frissonne, la sueur me glace, mes jambes font la java et la tête me tourne.

Alors, je renonce. A Jérusalem, tranquille, sans souci et pas qatarisé grâce à l’heureuse nullité des footballeurs d’Israël, je resterai froid comme l’Alsacien que j’ai été. Sans me lever de mon siège, je pourrai applaudir les Bleus avec modération, sans crier ni geindre. En croquant des bambas de chez Osem.

Jacquot Grunewald

