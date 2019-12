Le célèbre Rav et écrivain, Haïm Navon, a décidé de prendre position dans le débat qui agite la droite israélienne : la fin de l’ère Netanyahou est-elle arrivée ?

« Monsieur le Premier ministre, il semblerait que ce soit fini. Nous avons perdu. Pas les élections, nous vous avons perdu ».

C’est ainsi que le Rav Haïm Navon ouvre la lettre qu’il adresse sur FaceBook à Binyamin Netanyahou. Son but n’est certainement pas de se réjouir de la tournure des événements. Au contraire, il s’emploie tout au long de son propos, à souligner l’apport de Binyamin Netanyahou à l’Etat d’Israël : »Vous enregistrez les plus belles réussites à votre poste, depuis Ben Gourion ». Il énumère les acquis économiques, technologiques et diplomatiques de l’ère Netanyahou.

« L’ambassade américaine se trouve à Jérusalem, les Etats-Unis ont reconnu notre souveraineté sur le Golan. Avec l’aide de D’, ces acquis ne bougeront plus ».

Le Rav Navon rend aussi hommage à la façon dont Binyamin Netanyahou a réussi à inculquer aux Israéliens la centralité de l’économie, la retenue face aux conflits qui se sont ouverts devant nous. Et à contre-courant de ce que lui reprochent ses adversaires, le Rav Navon estime que le Premier ministre s’est gardé d’attaquer ses rivaux politiques avec des insultes ou des attaques personnelles. « Et malgré cela », estime-t-il, »ou peut-être grâce à cela, vous êtes parvenu à convaincre les Israéliens que la gauche était dangereuse ». Encore une victoire au compteur de Netanyahou : la gauche ne se définit plus comme »gauche » pour séduire mais comme »centre », remarque le Rav. Elle va même jusqu’à se féliciter de la reconnaissance par les Etats-Unis de la légalité des implantations.

« Ce n’est que par le biais du procureur et des médias, qu’ils pouvaient vous vaincre. Et c’est arrivé ».

Mais, le Rav Navon rejette toute idée de conspiration. »En fait, à chaque carrefour, à chaque fois qu’il y avait un doute, les juristes ont tranché contre vous. Rien n’y a fait, ni le fait que pendant des années, vous les avez préservés et vous avez refusé d’entamer des réformes profondes du système juridique ». Et il poursuit : »Il n’y a pas en Israël de caste conspirationniste mais bien une forte tendance contre un Premier ministre de droite qui réussit. Ce sont de petites choses que l’on vous reproche. Vous n’avez pas tué, vous n’avez pas volé, vous n’avez pas violé, vous n’avez pas non accepté d’enveloppes remplies de billets. Et malgré tout, on vous a fait tomber. Ce n’est pas juste, mais à mon grand regret, c’est apparemment la réalité ».

Le Rav Navon termine en évoquant l’impasse politique dans laquelle nous nous trouvons depuis un an maintenant. »Je crains que beaucoup d’Israéliens ne puissent vous pardonner de laisser Liberman nous entrainer vers de troisièmes élections en un an. Beaucoup aussi se demandent si vous pourrez remplir la fonction la plus difficile au monde – Premier ministre de l’Etat d’Israël – tout en vous défendant dans une affaire juridique complexe. Vous risquez d’être écrasé et humilié et d’entrainer dans votre chute toute la droite israélienne ».

Sa conclusion est claire, pour lui Binyamin Netanyahou doit démissionner en échange d’une grâce totale dans toutes ses affaires. « Vous ne serez plus Premier ministre mais vous aurez encore la vie devant vous. Vous pourrez donner des conférences, écrire, étudier, enseigner. Les médias vous laisseront enfin vous et votre famille.

Vous avez battu le record de Ben Gourion à la tête de l’Etat, vous avez gouverné plus que Roosevelt et Churchill. Tous ces leaders légendaires ont fini par être remplacés. Ce ne sera pas facile mais nous finirons aussi par vous trouver un remplaçant ».

Pour le Rav Haïm Navon, c’est la seule solution pour que Binyamin Netanyahou sorte la tête haute et que le camp de droite soit sauvé. »L’histoire se souviendra de vous comme d’un grand leader du peuple d’Israël. Que demander de plus ? Et après 120 ans, lorsque vous vous tiendrez devant le Maitre du Monde, tous vos mérites seront rappelés. Et ici, des rues, des places, des routes et des écoles porteront votre nom.

Monsieur le Premier ministre, pour notre plus grand regret et dans la douleur, il nous semble que c’est là, la seule

solution ».

Photo by Yonatan Sindel/Flash90