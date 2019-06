Le State Department américain a publié son rapport annuel concernant la lutte contre le trafic d’êtres humains dans le monde. Entrent dans cette définition la prostitution, le travail forcé et l’esclavage (adultes et enfants). Certaines définitions y incluent la mendicité forcée, le trafic d’organes ou la gestation pour autrui.

Le rapport établit notamment un classement mondial des pays en fonction de leur législation et leur politique dans ce domaine. Ce classement répartit les pays en trois catégories, et depuis 2012, Israël fait partie des pays dont la législation est la plus sévère et les résultats les plus probants. Pour 2018-2019, seuls 33 pays ont été classés dans la catégorie haute.

Le rapport indique qu’Israël agit de manière déterminée dans trois domaines: prévention, répression envers les délinquants et protection des victimes. Il indique qu’en 2018, il y a eu en Israël 59 victimes de trafic d’être humains, 139 dossiers ouverts devant la justice et 22 actes d’accusations prononcés.

Le nouveau ministre de la Justice Amir Ohana a exprimé sa satisfaction: « C’est la huitième année consécutive que les efforts de l’Etat d’Israël en ce domaine sont reconnus sur le plan international. Je félicite l’engagement constant ainsi que la collaboration entre les différents ministère concernés, et je salue le travail efficace du département de coordination au sein du ministère de la Justice qui mène ce combat. Nous poursuivrons nos efforts pour lutter contre ce fléau, poursuivre les délinquants et protéger les victimes ».

A noter que tous les pays arabo-musulmans – à l’exception du royaume de Bahreïn – sont classés dans les 2e et 3e catégories, ces mêmes pays qui votent régulièrement contre Israël à l’ONU pour…violations des droits de l’homme!

Photo Mélanie Fidler / Flash 90