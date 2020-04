L’ambassadeur de l’Union européenne en Israël, Emanuele Giaufret, a accordé une interview au magazine économique Globes. Il y a développé la manière dont l’Union européenne se mesure au virus du Corona. Il a reconnu que l’UE a mis un certain temps à réagir « à cause du choc » et que finalement, chaque pays prend les décisions de manière autonome selon sa propre situation. A la fin de l’interview, le journaliste lui a demandé si l’Europe a quelque chose à apprendre d’Israël dans la lutte contre le Corona, voici ce qu’il répondu :

» Israël a été l’un des premier pays à fermer ses frontières aux personnes venant de pays touchés ou suspects. je pense que nous devons collaborer, tant sur le plan des ressources que sur celui des idées. En Israël, c’est net, il y a énormément de brillants cerveaux dans le domaine de la recherche et beaucoup de compagnies qui travaillent sur des vaccins et des tests. En Europe nous faisons aussi beaucoup d’efforts là-dessus. Nous devons donc unir nos efforts. Cette crise nous rapproche car les pays ne peuvent pas résoudre ces problèmes à eux-seuls… »

L’Europe a effectivement beaucoup d’apprendre d’Israël. Dommage qu’elle ne s’en souvienne que lorsqu’il s’agit de profiter du génie israélien et qu’elle l’oublie lorsqu’il s’agit de voter à Bruxelles, à l’Onu ou à l’Unesco…

