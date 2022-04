La contamination des chocolats et friandises Strauss par une bactérie de salmonelle fait l’effet d’un vrai tremblement de terre pour l’entreprise.

Après avoir rappelé un nombre impressionnant de produits et avoir lancé des procédures coûteuses de dédommagements aux consommateurs, la valeur du groupe en bourse a décroché. Strauss va faire face à des pertes financières très importantes.

Ce matin, les responsables du ministère de la Santé, dont le directeur le Professeur Nahman Ash et la responsable de la santé publique, le Dr Sharon Elroy Preiss, se sont rendus à l’usine de fabrication. La sentence est tombée: ils ont retiré à l’entreprise sa norme qualité pour trois mois, ce qui la contraint à fermer pendant ce laps de temps.

Hier, en plus des chocolats Elite déjà retirés de la vente, la compagnie a annoncé encore le rappel de plusieurs produits: gâteaux et gaufrettes Elite, bonbons et chewing gum de la marque, barre de céréales et galettes de riz recouverts de chocolat Energy.

Les responsables du ministère de la Santé ont déclaré que la norme qualité ne sera restituée à l’entreprise que lorsque toutes les leçons de l’événement auront été tirées.