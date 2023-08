Un document officiel de l’université hébraïque de Jérusalem incite les étudiants palestiniens venant des ”territoires occupés” à faire une demande pour une bourse de l’organisme Yad Hanadiv pour un doctorat.

D’après ce document, le montant de la bourse est de 8000 shekels par mois pendant cinq ans. Pour y prétendre, il faut répondre à certains critères dont celui d’être ”citoyens palestiniens résidant dans les territoires palestiniens occupés, comprenant la Cisjordanie et la Bande de Gaza”. Il est précisé explicitement que les ”Palestiniens de Jérusalem Est ne sont pas éligibles”.

Les organisations ”La’h Yeroushalayim” et ”Im Tirtsu” ont exprimé leur indignation: ”Une institution publique, financée par d’énormes budgets grâce aux contribuables, est dirigé suivant une vision post sioniste et définit des territoires qui se trouvent sous l’autorité de l’Autorité palestinienne comme ”occupés”. Comme si cela ne suffisait pas que dans le programme de préparation académique sont acceptés des étudiants qui soutiennent le terrorisme, qui ont fait grève pendant l’opération Gardien des Murailles, aujourd’hui, l’université ouvre ses portes aux étudiants qui ont reçu une éducation à la haine d’Israël et au meurtre des Juifs, comme on peut le voir dans les manuels scolaires palestiniens. Il s’agit d’une catastrophe académique pour Israël, le ministre de l’Education doit intervenir!”.

L’université hébraïque de Jérusalem s’est justifiée: ”L’Université hébraïque possède une gamme de bourses s’élevant à des dizaines de millions de shekels, dont le but est de fournir une égalité des chances et une enveloppe économique pour les études académiques les plus prestigieuses en Israël. Ces bourses sont destinées à une large variété d’étudiants de la périphérie dont: les orthodoxes, les étudiants issus de la communauté éthiopienne, les étudiants de la périphérie socio-économique, les Arabes et d’autres”.