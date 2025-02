L’agence Associated Press a indiqué qu’une organisation étudiante arabe pro-palestinienne de l’Université du Michigan a été suspendue pour deux ans et perdra son financement en raison de manifestations appelant au désinvestissement des entreprises liées à Israël.

Il s’agit du groupe ‘Students Allied for Freedom and Equality (SAFE)’ qui a organisé une manifestation devant la résidence d’un enseignant au printemps dernier et un autre rassemblement sur le campus d’Ann Arbor sans l’accord de l’université.

En plus de la suspension, l’organisation n’a pas le droit de réserver des espaces sur le campus. SAFE a jusqu’à jeudi prochain pour faire appel de la décision.

« Les manifestations sont les bienvenues à l’U-M, tant qu’elles n’enfreignent pas les droits d’autrui, ne perturbent pas de manière significative les événements ou les opérations de l’université, ne violent pas les politiques ou ne menacent pas la sécurité de la communauté », a indiqué l’université dans un communiqué cité par AP.

Comme cela a été le cas pour d’autres universités, l’Université du Michigan a connu une hausse de l’antisémitisme sur le campus depuis l’attaque barbare du Hamas contre Israël le jour de Shabbat Simhat Tora, 7 octobre 2023.

En mai dernier, la police a démantelé un campement arabe pro-palestinien à l’Université du Michigan, invoquant une menace pour la sécurité publique. En septembre, un étudiant juif de 19 ans a été attaqué et battu par un groupe d’hommes après avoir répondu par l’affirmative lorsqu’on lui avait demandé s’il était juif. Les suspects ont fui la zone à pied. L’agression a été condamnée par les dirigeants de l’Université du Michigan, y compris par son président.