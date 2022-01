L’Université Ben-Gourion au secours des espèces en voie d’extinction

Une équipe de chercheurs de l’Université Ben Gourion, s’est donné pour mission de freiner la disparition de nombreuses espèces animales. Les activités quotidiennes de l’Homme portent gravement atteinte à la faune et entraîne l’extinction progressive de centaines de milliers d’espèces animales. Afin de freiner ce processus, des chercheurs internationaux sous la houlette de l’Université Ben Gourion travaillent sur des politiques innovantes.

Pour cela, les chercheurs ont établi une cartographie des zones et des espèces animales concernées et qui ont un besoin urgent de sauvetage. Le Dr. Gopal Murali, de l’Université Ben Gourion explique qu’il a déjà été possible de répertorier un catalogue de près de 30.000 d’amphibiens, oiseaux, mammifères, insectes et reptiles entrant dans cette catégorie. En étudiant les écosystèmes dans lesquels ils évoluent et les menaces auxquels ils font face, on pourra arriver à freiner voire stopper le processus d’extinction. Ces menaces sont en partie liées aux changements climatiques rapides mais il sont surtout d’origine humaine : constructions effrénée d’immeubles et d’infrastructures routières, utilisation abusive d’espaces naturels pour des besoins agricoles et urbains, haute densité de populations.

Photo Hadas Parush / Flash 90