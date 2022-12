Un document confidentiel émanant des autorités européennes à Jérusalem Est, a été dévoilé ce soir sur la chaine 13.

On y trouve la confirmation de l’implication européenne dans l’installation sauvage palestinienne sur les territoires C de Judée-Samarie. Plus encore, on peut y lire des consignes très claires pour aider les Palestiniens à grignoter toujours plus de terrain.

Il y est mentionné que l’Union européenne agira pour identifier les terrains litigieux afin de faire valoir les droits des Palestiniens. Cette intervention ne se ferait pas directement, mais l’intermédiaire des organisations de gauche.

Par ailleurs, l’Union européenne appelle à »suivre de près les activités archéologiques israéliennes sur le terrain » qui sont considérés comme de fausses allégations afin de justifier l’implantation israélienne en Judée-Samarie.

Le document fait aussi état de la nécessité d’une vision européenne commune et d’une approche concertée entre les différents acteurs européens afin de maximiser les capacités d’extension et leur degré d’ingérence sur les territoires C.

En réaction de la publication de cette information, l’Union européenne a déclaré: »Nous ne réagissons à des documents. La politique de l’Union est construite par les 27 Etats membres. Elle n’a pas changé: nous sommes engagés en faveur de la solution à deux Etats, avec Jérusalem comme future capitale des deux Etats. Nous appelons Israël à permettre une amélioration significative de la vie des Palestiniens, de leur permettre de construire et de mettre un terme à la détérioration des conditions de vie des Palestiniens sur le terrain ».

Le député et futur ministre, Betsalel Smotrich, a lui aussi réagi à cette information: »La participation grossière de l’Union européenne aux efforts de l’Autorité palestinienne pour mettre en place une réalité sur le terrain qui créera de facto un Etat palestinien au coeur d’Eretz Israël, et ce de manière unilatérale, est inconcevable, contraire au droit international et aux principes diplomatiques fondamentaux entre nos pays ».

Les présidents de région en Judée-Samarie ont affirmé ne pas avoir été surpris par cette information concernant l’action de l’Union européenne sur leurs territoires. Ils insistent sur le caractère fondamental de ce document qui confirme ce qu’ils dénoncent depuis des années et appellent le prochain gouvernement à mener des actions décisives pour contrer l’extension des constructions palestiniennes illégales sur les territoires C, sous contrôle de l’Etat d’Israël.