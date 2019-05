“Ah bon? Nous ne savions pas!”. Ainsi pourrait-on résumer l’attitude hypocrite de l’Union européenne face à l’empoisonnement des esprits auquel se livrent toutes les organisations terroristes, a compris l’Autorité Palestinienne, à travers les ouvrages scolaires à destination de leur jeunesse, et ce, dès le plus jeune âge.

Avec des années de retard, le bureau de la déléguée aux Affaires étrangères de l’Union européenne Federica Mogherini, a annoncé avoir entamé un examen des programmes et ouvrages scolaires dans la sphère ‘palestinienne’. Il s’agit d’un échantillon de deux-cent livres employés dans tous les niveaux de classes. L’UE dit vouloir s’engager à examiner l’incitation à la haine et à la violence qui y sévissent.

Cela fait des années que le gouvernement israélien mais aussi des ONG pro-israéliennes dénoncent la propagande meurtrière diffusée auprès de la jeunesse ‘palestinienne’ qui constitue aussi un crime contre l’enfance. Cette décision de Federica Mogherini fait suite à une nouvelle demande de la députée européenne croate Marijana Petir (Parti populaire européen) à son intention. Marijana Petir avait été contactée par l’Institut Impact-se spécialisé dans l’étude des ouvrages scolaires dans le monde entier. La branche israélienne d’Impact-se avertit depuis des années à propos du contenu incitatif et haineux des livres scolaires en usage dans la bande de Gaza ainsi que dans les écoles sous contrôle de l’Autorité Palestinienne.

Depuis lors, Impact-se a contacté différents pays de l’UE qui financent les réseaux scolaires ‘palestiniens’ et maintenant, elle demande à ce que l’Union européenne s’implique en tant que telle. L’UE fait savoir qu’elle va examiner ces nombreux ouvrages utilisés pour la jeunesse ‘palestinienne’ selon des critères internationaux fixés par l’Unesco qui sont notamment l’enseignement vers la paix, la tolérance, la non-discrimination et le rejet de l’incitation à la haine ou à la violence.

Tant de valeurs prônées dans l’enseignement ‘palestinien’….

Marcus Sheff, directeur-général d’Impact-se s’est réjoui de cette décision : « Nous sommes très satisfaits que l’Union européenne ait enfin décidé de procéder à un examen approfondi des programmes scolaires et des nouveaux ouvrages à destination de la jeunesse palestinienne. Depuis deux ans, notre institut mène une campagne active en Europe, notamment avec trois rapports détaillés présentés à des hauts responsables du parlement européen et de la commission européenne. Ils montrent tous trois un extrémisme dangereux et sans précédent contenu dans les livres scolaires palestiniens, notamment avec un encouragement au Jihad et une diabolisation systématique de l’Etat d’Israël et des Juifs quels que soient les niveaux de classes ». Il rappelle que l’UE est le principal financier du « ministère de l’éducation » de l’AP.

Mieux vaut tard que jamais, mais l’Union européenne se comporte ainsi exactement comme le roi Assuérus dans la Méguila d’Esther: il donne les pleins pouvoirs à Haman pour accomplir ses sinistres desseins, puis feint la surprise lorsqu’il entend que les Juifs sont menacés…

Réagissant à cette nouvelle, le Fatah a fait savoir sans sourire que « l’incitation à la haine contenue dans les ouvrages scolaires israéliens constitue un danger pour le peuple palestinien »…

