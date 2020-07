Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, l’Union européenne aurait fait passer des messages à l’Autorité Palestinienne lui demandant de se rapprocher du Hamas et de coordonner leur opposition au plan de souveraineté. Faisant siens les arguments de Saeb Erakat, secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP, l’UE estime que la division qui règne entre l’AP et le Hamas constitue « une brèche qui permettrait aux Etats-Unis et à Israël d’imposer des réalités sur le terrain ». L’UE affirme qu’une position unitaire des deux organisations lui permettrait d’adopter une position encore plus ferme contre les intentions israéliennes d’extension de souveraineté. Pour l’Union européenne, le Hamas ne semble pas être une organisation terroriste.

Pour l’instant et après treize ans de rupture, les deux frères ennemis du terrorisme « palestinien » ont décidé de faire taire leurs divergences tactiques pour montrer un semblant d’unité face au plan de souveraineté…qui semble d’ailleurs quitter l’ordre du jour sur la pointe des pieds! Une vidéoconférence de presse commune entre le chef du Fatah Abou Mazen et celui du Hamas Ismaïl Hanyeh est prévue.

Photo Flash 90