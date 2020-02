L’Union européenne a une nouvelle montré qu’elle est totalement à contresens de l’Histoire et qu’elle n’a plus de rôle prépondérant sur l’échiquier proche-oriental. Son nouveau ministre des Affaires étrangères Josep Borrell – dont l’hostilité à Israël n’a rien à envier à celle de Federica Mogherini – a menacé Israël au cas où l’Etat hébreu mettait en pratique des éléments du Plan Trump. Après sa visite à Téhéran, où il a été beaucoup moins incisif, le chef de la diplomatie européenne a déclaré que l’Union européenne est opposée à toute avancée vers l’annexion de parties de la Rive occidentale et « qu’elle ne restera pas silencieuse et prendra des mesures au cas où Israël prenait des décisions dans cette direction ». Il a réaffirmé l’opposition de l’UE à la présence de localités juives dans « les territoires conquis par Israël en 1967 ».

Des propos passéistes, antisémites et totalement déconnectés des réalités.

Josep Borrell a tenté de faire adopter un texte de condamnation par l’Union européenne mais la Hongrie et la Tchéquie ont fait échouer l’unanimité requise des 27 pays. Il a donc dû se « contenter » d’une déclaration.

Réaction du ministère israélien des Affaires étrangères:

« Le fait que le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, ait choisi d’utiliser une telle formulation menaçante envers Israël en début de ‘carrière’ et juste après voir quitté l’Iran est au bas mot regrettable et étrang. Ce genre d’attitude et de propos sont la meilleure manière pour réduire au minimum le rôle de l’Union européenne dans tout processus à venir ».

Photo Wikipedia