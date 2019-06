Israël et le peuple juif célèbrent Yom Yeroushalaïm, mais l’Union européenne campe sur sa position qui considère que toutes les parties libérées de la capitale en 1967 sont des « territoires occupés ».

Un communiqué de l’Union européenne, publié samedi matin, veille de Yom Yeroushalaïm, condamne les annonces de 805 constructions dans les quartiers de Ramot et Pisgat Zeev! Un événement de dimension mondiale!!

Le communiqué dit notamment: « La politique de construction dans les colonies et l’extension israélienne dans Jérusalem-Est est contraire au droit international et continue à saper les possibilités d’une solution à deux Etats avec une capitale commune. Il s’agit de la solution la plus réaliste et unique pour une paix réelle et durable »…

Un beau message de félicitations de l’UE pour Yom Yeroushalaïm….

