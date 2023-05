L’Union européenne a publié un communiqué pour faire part de son »inquiétude face à l’escalade à Gaza suite aux attaques d’Israël ».

Elle appelle à la retenue et au retour au calme »pour la stabilité régionale ».

Par ailleurs, l’Union européenne demande de »préserver les vies civiles dans toutes les circonstances » et à respecter le droit humanitaire internationale.

L’envoyé spécial de l’Union européenne au Proche-Orient, Tor Wennesland, a déclaré qu’il était »inquiet des évolutions à Gaza après l’ouverture par Israël d’une opération militaire à Gaza contre les membres du mouvement du Djihad islamique palestinien. La mort de civils dans les attaques aériennes d’Israël est inacceptable. J’appelle tous les responsables à faire preuve de la plus grande des retenues et à éviter une escalade. Je demeure impliqué auprès de toutes les parties pour éviter un élargissement du conflit qui aurait des conséquences désastreuses pour tout le monde ».

La France a également publié un communiqué pour condamner la mort de civils palestiniens, sans un mot sur les roquettes du Djihad islamique qui visent délibérément les populations civiles israéliennes : « La France exprime sa vive préoccupation face à l’escalade en cours à Gaza. Elle rappelle les obligations de protection des civils et de respect du droit international humanitaire qui incombent à Israël. La France condamne toute attaque ciblant des civils, notamment celles intervenues ces dernières heures au cours desquelles plusieurs civils palestiniens ont perdu la vie. La France appelle toutes les parties à la retenue pour éviter toute nouvelle escalade. Les Israéliens comme les Palestiniens doivent pouvoir vivre dans la paix, la dignité et la sécurité. À cette fin, la France appelle toutes les parties à continuer à travailler à restaurer un horizon politique en vue d’une paix juste et durable. Les engagements pris à Aqaba et Sharm el-Sheikh doivent être tenus et mis en œuvre ».

A contrario, les Etats-Unis ont assuré Israël de leur soutien. Hier soir (mercredi), le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’est entretenu avec son homologue américain, Lloyd Austin.

Le ministre Gallant a parlé des développements récents en matière de sécurité en Israël, notamment des 400 roquettes tirées sans discernement au cours des deux derniers jours par l’organisation terroriste du Djihad islamique contre des citoyens israéliens. En outre, le ministre Gallant a informé le secrétaire Austin de l’opération réussie menée par Tsahal et le Shabak visant à éliminer trois hauts dirigeants du Djihad islamique à Gaza, et a détaillé les menaces imminentes que représentaient ces terroristes. Il a en outre souligné que Tsahal était prêt pour faire face à chaque scénario opérationnel, y compris celui d’une campagne prolongée et sur plusieurs fronts.

Le ministre Gallant a conclu en remerciant le secrétaire Austin pour son soutien permanent au droit d’Israël à se défendre et pour le partenariat sans précédent entre leurs deux pays.

Le ministre américain de la Défense a reconnu le droit d’Israël à se défendre et n’a pas cherché à convaincre Gallant de se diriger vers un cessez-le-feu.

Par ailleurs, le directeur du conseil de sécurité nationale américain, Jack Sullivan, s’est entretenu cette nuit (mercredi à jeudi) avec son homologue israélien, Tsahi Hanegbi. Sullivan a confirmé le soutien des Etats-Unis à la sécurité d’Israël et le droit que celui-ci avait de défendre ses citoyens face aux attaques de roquettes lancées sans discernement. Sullivan a, par ailleurs, déclaré que les Américains étaient impliqués dans les discussions autour d’un cessez-le-feu, insistant sur la nécessité de »diminuer les tensions et éviter de nouvelles pertes humaines ».

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU et candidate républicaine pour les élections présidentielles de 2024, a témoigné de son soutien à Israël: »Israël se défend tout comme nous le ferions si nous étions la cible de missiles. Nous serons toujours derrière nos amis ».