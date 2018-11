Des images intolérables sur la famine au Yémen ou d’attaques chimiques en Syrie, des femmes et des enfants yezidis qui continuent à servir d’esclaves sexuels ou de chair à canon pour Daech en Irak ou encore le président iranien qui appelle à la destruction de l’Etat d’Israël. Mais ce qui fait réagir l’Union européenne, ce sont quelques démolition de constructions illégales dans le quartier de Shouafat à Jérusalem, qui est un camp de ‘réfugiés’ datant de l’occupation jordanienne que la ville souhaite rehausser.

L’UE a publié un communiqué exprimant “sa plus vive inquiétude” après l’annonce faite par la police israélienne de la prochaine destruction de 21 maisons et magasins illégaux à Shouafat. Selon la police et la mairie de Jérusalem, la multiplication de ces constructions illégales provoquaient de sérieux problèmes de circulation et de promiscuité dans la voie principale qui traverse ce quartier et même un danger pour les riverains. La police précise que ces destructions sont le fruit d’une longue concertation entre la police et des habitants du quartier qui d’un commun accord ont convenu de mettre fin à cette dangereuse anarchie.

Mais pour l’Union européenne, peu importent le contexte ou les raisons, Israël est coupable et doit être condamné. Une porte-parole de l’UE a déclaré: “La semaine dernière, les autorités israéliennes ont détruit une vingtaine de maisons et de commerces palestiniens dans le camp de réfugiés de Shouafat à Jérusalem-Est. Ces destructions sont intervenues quelques semaines après que la municipalité de Jérusalem ait décidé de planifier des projets de construction (juive) de 800 unités de logements dans la colonie (!!) de Ramat Shlomo. De plus, des colons (juifs) du quartier de Silwan poursuivent les démarches qui pourraient aboutir à l’expulsion de sept-cent Palestiniens qui vivent dans le quartier. L’Union européenne est fermement opposée à cette politique de colonisation israélienne qui est illégale selon le droit international et elle condamne toutes les décisions et actions qui vont en ce sens. L’Union européenne attend d’Israël qu’il reconsidère cette politique et annule ces décisions. La politique de construction et d’agrandissement des implantations à Jérusalem-Est continue à mettre en danger la solution de deux Etats avec Jérusalem comme leur capitale future, unique solution possible pour une paix juste et durable”.

Après la lecture de ce communiqué, les lecteurs auront eux-même prononcé les mots qu’il serait inconvenant d’écrire ici…

L’ancien maire de Jérusalem Nir Barkat s’est emporté contre cette attitude de l’UE face à une décision qui date encore de son mandat. Il a fustigé la mauvaise foi des Européens, soulignant que ces destructions correspondaient au souhait même des habitants du secteur concerné: “Les habitants de Shouafat en ont plus qu’assez de cette hypocrisie de l’Union européenne qui préfère faire de la politique sur leur dos plutôt que de défendre leurs intérêts. Toutes les études qui ont été faites ont montré que les habitants de Shouafat en ont assez de la saleté, des problèmes d’éducation et des services sociaux défaillants qui dépendent tous de l’Unrwa. Ils accueillent favorablement la démarche de la municipalité de Jérusalem, y compris la destruction de ces bâtiments illégaux à leur demande. L’Union européenne elle-aussi doit une fois pour toutes cesser de maintenir ce mensonge des ‘réfugiés’. Jérusalem est une ville unifiée et souveraine. Il n’y a pas de réfugiés mais des habitants qui recevront dorénavant tous les services de qualité fournis par la ville, comme tous les autres habitants de la capitale israélienne”.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a lui aussi réagi à cette obsession de l’UE. Dans un tweet, il a écrit: “Au moment où des enfants syriens sont tués à l’arme chimique et où l’Iran appelle à la destruction de l’Etat d’Israël, l’Union européenne préfère condamner la démolition de bâtiments commerciaux illégaux à Jérusalem, qui en plus s’est faite à la demande-même des habitants en coopération avec la municipalité. Quelle hypocrisie infinie!”

Photo Abir Sultan / Flash 90