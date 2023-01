La commission chargée d’établir la liste des soins et des médicaments pris en charge par l’Etat en 2023, a publié aujourd’hui (mercredi) ses conclusions.

On trouvera dans le panier cette année : la prise en charge des lunettes de vue pour les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans, l’obligation pour les caisses de santé de financer la GPA pour les couples d’hommes, le financement de l’avortement pour toutes les femmes jusqu’à 40 ans, une série de soins inédits pour les malades du cancer, des nouveaux vaccins.

Le ministre de la Santé, Arié Derhy, a félicité les membres de la commission pour leur travail qui a de très lourdes implications sur la santé publique. Il a précisé qu’il allait adopter toutes les décisions de la commission, y compris celle de financer la GPA pour les couples d’hommes.

Le budget alloué au panier de santé est le plus élevé jamais atteint et se chiffre à 650 millions de shekels. Sur cette somme, 100 millions ont été ajoutés après le travail du ministre Derhy pour faire entrer d’autres traitements et technologies.

La présidente de la commission, Dina Ben Yehouda a déclaré: »Pour la première fois, les lunettes pour les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans ont été incluses, nous avons ajouté des vaccins, des technologies de diagnostic et des traitements innovants pour les maladies graves et complexes. Pour moi, c’est aussi un triste jour pour les patients pour lesquels nous n’avons pas pu inclure de nouvelles technologies et j’ai bon espoir qu’elles soient incluses dans le panier de médicaments de l’année prochaine. »

Le traitement le plus cher inclus dans le panier cette année est celui contre le myélome multiple, un cancer hépathique, pour 86 millions de shekels.

De nouveaux traitements psychiatriques ont aussi été inclus ou encore contre le diabète et l’asthme.

Moshé Bar Siman Tov a rappelé: »En ce jour, nous regardons avec fierté et satisfaction le fait que nous donnons des solutions aux malades, mais nous pensons aussi aux malades qui n’ont pas reçu ces réponses et j’espère que nous réussirons à les leur donner l’année prochaine ».