Le fait que la directrice-générale de l’Unesco soit juive n’empêche pas cette organisation censée protéger la « culture et l’éducation » de poursuivre sa politique éhontée de révisionnisme de l’Histoire. Et le retrait des Etats-Unis et d’Israël de cette organisation n’a pas modifié son schéma de comportement.

Lors d’une réunion virtuelle de la commission du Patrimoine, les pays membres ont adopté trois résolutions anti-israéliennes présentées par…la Jordanie.

La première concerne Jérusalem et décrète que « toutes les décisions et lois adoptées par Israël modifiant le caractère et le statut de Jérusalem au détriment des Musulmans sont nulles et non avenues »!!

La deuxième décrète que « le Caveau des Patriarches de Hevron et le Tombeau de Rachel à Betlehem sont partie intégrante des territoires palestiniens occupés et c’est comme tels qu’il faut les considérer ».

La troisième est également surréaliste : « Nous exprimons notre plus vive inquiétude face à la censure imposée par Israël sur les programmes et ouvrages dans les écoles et universitaires de Jérusalem-Est ».

Aucune réaction en Israël après cette nouvelle manifestation de la caducité de cette organisation internationale.

Le gouvernement israélien devrait par contre réfléchir à la politique d’apaisement et de retenue qu’il adopte envers la Jordanie qui de son côté est souvent en pointe dans les campagnes anti-israéliennes dans les forums internationaux.

