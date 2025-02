David Schwimmer, l’une des vedettes de la série »Friends », a demandé à Elon Musk de suspendre le compte X de Kanye West après ses propos antisémites répétés.

Le dernier post antisémite en date du rappeur a été publié il y a deux jours, le 7 février. Il a écrit: »I am a nazi » (Je suis un nazi). Kanye West n’en est pas à son coup d’essai, il a publié et fait de nombreuses déclarations antisémites ces dernières années.

Se disant bipolaire, l’artiste n’a jamais caché son admiration pour Hitler qu’il a qualifié »d’innovateur » et se dit victime d’un »complot juif ».

Après son dernier post dans lequel il affirme être »un nazi », l’acteur d’origine juive David Schwimmer a décidé de se plaindre auprès d’Elon Musk pour lui retirer la vitrine dont il bénéficie sur X.

»Nous ne pouvons pas empêcher un fanatique dérangé de vomir sa bile pleine de haine et d’ignorance… mais nous POUVONS arrêter de lui donner un mégaphone, M. Musk. Kanye West a 32,7 millions d’abonnés sur votre plateforme, X. C’est deux fois plus de personnes que le nombre de Juifs dans le monde. Ses discours de haine malsains entraînent une VRAIE violence contre les Juifs. Je ne sais pas ce qui est pire, le fait qu’il s’identifie comme un nazi (ce qui implique qu’il veut exterminer TOUTES les communautés marginalisées, y compris la sienne) ou le fait qu’il n’y ait pas suffisamment d’INDIGNATION pour le retirer et le bannir de tous les réseaux sociaux à ce stade. Le silence est une complicité », a écrit David Schwimmer sur son compte Instagram.