Cela fait un moment que Nir Orbach le dit, il semblerait que cela soit vraiment le cas aujourd’hui: la coupe est pleine.

Le député de Yamina ne croit plus dans les chances de la coalition actuelle de réussir et il est exaspéré de la façon dont elle est gérée à coups de chantages et de budgets alloués aux rebelles. »Ils prennent la coalition pour un distributeur de billets » aurait-il dit au sujet des députés arabes.

Ce soir, il doit s’entretenir avec le Premier ministre Bennett et lui proposer les options suivantes : soit Bennett rappelle à l’ordre les députés rebelles et les fait rentrer dans le rang, soit il rejoint un gouvernement de droite dirigé par Netanyahou, qui serait constitué dans la Knesset actuelle. Si ni l’une ni l’autre de ces options ne sont réalisées, alors Orbach votera en faveur de la dissolution de la Knesset.

Orbach aurait confié à ses proches qu’il voulait donner encore une chance à Bennett mais qu’il ne lui laisserait pas plus que quelques jours.