Depuis le début du conflit en Ukraine, Israël se trouve entre le marteau et l’enclume. D’un côté, son allié américain le somme de condamner sans détours la Russie et de l’autre, le pays se doit de ménager ses relations avec Moscou qui possède de nombreuses positions stratégiques au Moyen-Orient et notamment en Syrie.

La position israélienne officielle manque donc de clarté.

Hier encore, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, a annoncé qu’Israël soutiendra la condamnation de la Russie à l’Assemblée générale des Nations Unies. Rappelons que la première déclaration israélienne au début du conflit appelait à »respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine ». La réponse russe ne s’était alors pas faite attendre : »La Russie ne reconnait pas la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan qui appartient à la Syrie ».

Depuis, les diplomates israéliens et les autorités gouvernementales tentent de passer entre les gouttes en ménageant la chèvre et le chou.

Alexeï Arstovitch, le proche conseiller du président ukrainien, a fait référence aux hésitations israéliennes, dans une interview donnée aux informations israéliennes de la chaine du service public »Kan ». « Tout le monde en Ukraine comprend qu’Israël est dans une position délicate et qu’il lui est difficile de prendre une position univoque, en raison de la situation en Syrie et au Moyen-Orient. Israël doit se défendre et protéger ses intérêts, et nous le soutenons dans ce sens. Nous sommes heureux qu’Israël nous fournisse une aide humanitaire ».