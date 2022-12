Shaul Schmuckler, analyste politique sur les projets « secrets » de l’Union Européenne dans la zone C de Judée et Samarie: » L’Autorité palestinienne construit avec la complicité de l’Union Européenne, des bâtiments sur des points stratégiques de la zone C. Et face à ce gouvernement nationaliste de Netanyahou, les Européens vont augmenter la pression. Mais il ne faut pas s’inquiéter… »