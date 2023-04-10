Lucy (Léa) Dee, la mère de Maya et Rina, a succombé à ses blessures.
Elle avait été grièvement blessée dans l’attentat dont elle et ses filles ont été victimes vendredi dernier au carrefour de Hamra dans la vallée du Jourdain. Ses deux filles, Maya et Rina, ont été enterrées hier.
Lucy avait 48 ans. Elle laisse derrière son mari, Leo, deux filles, Keren et Tali et un garçon, Yehouda.
La famille a décidé de faire don de ses organes.
Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le chef de l’opposition Yaïr Lapid ainsi Benny Gantz ont présenté leurs condoléances à la famille Dee, déjà durement éprouvée.
Yair lapid et Gantz ont le sang de ces assassinées sur les mains.
Ce sont ces êtres immondes qui manifestent en arborant les emblèmes des terroristes de ramallah; celui la même qui a tué la mère et les deux filles Dee.
Le temps viendra pour qu’ils rendent des comptes au peuple juif.
LA REPONSE A CELA DOIT ETRE ANNEXION DE TOUTE LA JUDEE SAMARIE C EST TOUT ET FAIRE LA GUERRE AU FATAH DE RAMALLAH ET AU HAMAS DJIHAD ISLAMIC DE GAZA AU HEZBOLLAH DU LIBAN ET A L IRAN C EST TOUT ET ALLER BOMBADER L IRAN OU EST IL BIBI REVEILLE TOI BIBI C EST PAS NORMAL QUE TU ES DEVENUE ENDORMI COMME LA GAUCHE DE LAPID GANTZ QUI ONT FAIT DES CADEAUX AUX ISLAMISTES ARABES D ISRAEL DE RAAM EN LEUR DONNANT DES MILLIARDS DE SHEKELS ET LAPID A FAIT CADEAU D UN CHAMP DE GAZ AU HEBOLLAH ET GANTZ LE GENERAL GAUCHO LUI A FAIT CADEAU DE 500 MIONS DE SHEKELS A ABOU ZINZIN QUI VA S EN SERVIR POUR ASSASSINER DES JUIFS DE DROITE DE JUDEE SAMARIE OU ENCORE GANTZ INTERDISAIT AUX JUIFS DE JUDEE SAMARIE DE CONSTRUIRE ET PAR CONTRE AUTORISER LES COLONS ARABES A CONSTRUIRE EN ZONE C TOUT CA POUR LEUR CREER UN ETAT FATAH …. ET AVEC CA LE PARTI DE GANTZ AURAIENT 29 DEPUTES ..MOI JE NE CROIS PAS A CES MENSONGES ORDONNEE PAR LA GAUCHE D OSLO DE LAPID ET GANTZ ..
MOI JE NE COMPRENDS ¨PAS BIBI QUI N EST PAS DUR NI AVEC LES GAUCHISTES NI AVEC LES PALESTINIENS DU FATAH HAMAS ETC ET EN REPONSE A TOUT CA LE LIKOUD DEVRAIT ORDONNER L ANNEXION DE LA JUDEE SAMARIE ET MEME SI CELA DEBOUCHERA SUR UNE GUERRE ..FAUDRA ENVOYER LES CONVOCATIONS AUX JUIFS DE GAUCHE D ALLER A LA GUERRE SINON ON LEUR ENLEVERAIT LA NATIONALITE ISRAELIENNE ET COMMENT SE FAIT IL QUE BIBI NE VEUT PAS PUNIR LES GAUCHISTES DE YESH DIN YESH VUL SHALOM ACHAV BETHSELEM IR AMIM ETC QUI DEFENDENT PLUS LA CAUSE DE NOS ENNEMIS PALESTINIENS QUE CELLE D ISRAEL ALORS PUNISSONS LES CES GAUCHISTES DE TEL AVIV QUI ME FONT HONTE ET VOMIR ..
BEN GVIR ET SMOTRIC DEVRAIENT ORDONNER L ANNEXION A BIBI SINON ILS QUITTERONT SON GOUVERNEMENT ..
BIBI EST UN PEUREUX ET MOI J OUBLIE PAS QUE BIBI AVAIT FUMER LE CIGARE AVEC ARAFAT QUEL HONTE CE BIBI ET MAINTENANT IL OSE RIEN FAIRE CONTRE LA GAUCHE ET CONTRE LES ARABES PARCE QU IL A PEUR D EUX ALORS QU IL DEVRAIT PAS AVOIR PEUR D EUX ..§§§
LA GAUCHE TRAITRE A MEME REUSSI A CONTAMINER DES JUIFS SEFARADES POUR ETRE COMME EUX COMME LES EL HARRAR ..MICKEY COHEN SASHA BITON ETC DE YESH ATID QUI EST L ANTI ROOM DE MERETZ POUR VOS INFOS A TOUS …
VIVE LE GRAND ISRAEL ET A BAS LA GAUCHE TRAITRE ET VIVE L ANNEXION TOTALE DE LA JUDEE SAMARIE §§