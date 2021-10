Les personnes ayant reçu deux injections du vaccin depuis au moins 15 jours et il y a moins de six mois, les personnes guéries du coronavirus et qui présentent un test PCR négatif seront autorisées à rentrer dans le pays. Les personnes ayant reçu la 3e dose pourront rentrer en Israël sans restrictions.

Hôtel

Situé sur le front de mer à 100 m de la plage nord d’Eilat, l’Astral Maris Hotel 4* propose une piscine avec vue sur la mer et une piscine pour enfants. Toutes ses chambres comprennent la climatisation et une télévision à écran plasma. Vous bénéficierez d’une connexion Wi-Fi gratuite dans le hall.

Les chambres disposent aussi d’un coin salon, d’un minibar et d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux. La plupart possèdent un balcon donnant sur l’aéroport et les montagnes d’Eilat.

Enfin, lors de votre séjour à l’Astral, vous profiterez sur place d’une salle de concert, d’un bar du hall et d’une synagogue.

Situation

Il n’y a pas mieux, pour profiter pleinement de l’ambiance de Eilat, que le Astral Maris Hotel. L’hôtel se trouve à 0.5 KM du centre-ville et permet d’accéder aux infrastructures urbaines les plus importantes. Proximité avec Mall Hayam, Cinéma Imax, et les croisières fluviales.

Activités

Lph Vacances vous propose toute une palette d’activités :

En journée :

● Une excursion en bateau à fond de verre incluse dans le prix.

● 2 excursions organisées et proposées en option :

Excursion en jeep dans le désert – 3 h de tyoul avec pause sandwich, thé et boissons. Nahal Roded, vallée de Timna, Amoud’ Am.

Prix : 160 nis par pers.

Croisière en voilier (selon un nombre minimum de participants), déjeuner sandwichs et boissons à bord, musique…

Prix : 160 sh par pers.

● Ateliers de conversation en hébreu avec professeure diplômée.

● Cours de danse et de pilates.

En soirée

Soirées musicales :

Avec la chanteuse Orly Solomon

Et le chanteur israélien Hen Goetta

Conférences :

Avec Daniel Haik, journaliste à I24news et Studio Qualita

Et Yoël Benharrouche, peintre et rav (il proposera également des cours le shabbat.)

Restauration Cashère Rabbinat

Synagogue et offices quotidiens assurés

Tarif : 6490 shekels/semaine/ couple

1750 Euros/semaine/couple

Transfert depuis Jérusalem, Ashdod ou Netanya : 300 shekels /pers. Aller-retour

Renseignements et inscription : www.lphvacances.com

Béatrice : +972(0)58-3501206 – +972(0)73-3202445

+33(0)177381990

Bit.ly/