Le plus grand centre commercial jamais construit dans les territoires palestiniens, baptisté Icon Mall, a été inauguré cette semaine à Ramallah.

La foule s’est ruée sur cette nouvelle attraction où l’on trouve de nombreux magasins, des marques internationales, des restaurants, des espaces pour les enfants et des spectacles dans les allées, sur une immense superficie.

Si le public est au rendez-vous, les critiques ne manquent pas autour de ce projet grandiose.

Elles sont dirigées contre les personnalités qui dirigent ce nouveau centre commercial: le directeur est Kassam Barghouti, le fils de Marwan Barghouti, terroriste emprisonné en Israël et condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité, qui est souvent cité comme successeur à Mahmoud Abbas. Le propriétaire du centre commercial est Gandi Jabar, impliqué dans des trafics de drogue et qui aurait obtenu son poste grâce à ses liens avec la direction de l’Autorité palestinienne.

Mais surtout ce centre commercial suscite la colère des Gazaouis qui reprochent aux Palestiniens de Judée-Samarie de faire la fête alors qu’eux subissent la guerre depuis un an et demi: »Nous mourrons, nous sommes affamés, nous sommes exterminés et à Ramallah on va au centre commercial, vous n’avez pas honte! », s’écrie un influenceur gazaoui, »Gaza est détruite et vous dansez au centre commercial sur le sang des gens de Gaza! Vous n’avez pas honte?! ».

Des propos similaires sont tenus par de nombreux Gazaouis sur les réseaux sociaux.

Dans le monde arabe aussi, on reproche à l’Autorité palestinienne d’être déconnectée du sort des Gazaouis.

Leïla Re’ynam, la gouverneure de Ramallah a bien tenté lors de son discours d’inauguration de montrer sa solidarité avec les Gazaouis et a rappelé l’action des »shahid » sans qui, selon elle, »ce projet n’aurait pas pu se concrétiser ». Un message qui n’a pas réussi à calmer la colère des Gazaouis.