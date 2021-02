Le ministère de la Santé a obtenu une très lourde sanction à l’encontre du Dr. Arieh Avni, qui diffuse depuis des mois ses théories de négation du Corona et contre la vaccination à qui veut l’entendre : son permis d’exercer la médecine lui a été retiré à vie ! Dans le communiqué qui annonce cette décision, le ministère accuse le médecin d’être un charlatan et un individu dangereux pour la paix et et la santé publique.

La décision de retirer son permis d’exercer a été signée par le juge à la retraite Amnon Strashnov après qu’il ait examiné un rapport disciplinaire établi le 16.2.21 suite à des plaintes déposées contre le Dr. Avni. Dans sa décision, l’ancien magistrat écrit : « Il ne fait aucun doute que les déclarations dures et grossières du Dr. Avni, dans des articles qu’il a publié sur Internet, sur Facebook et dernièrement sur Youtube contre la vaccination contre le Corona représentent un danger réel pour la santé et la paix publiques. De même, ses attaques débridées, vulgaires et infondées contre les professionnels médicaux et les fonctionnaires du ministère de la Santé dérogent largement de ce qui est du domaine de la liberté d’expression. Le Dr. Avni tente d’introduire une anarchie totale dans le pays sous le couvert de son titre de médecin ».