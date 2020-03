Tout gouvernement d’union exige de lourdes concessions de la part des différents partis membres de la coalition. Le futur gouvernement paritaire Netanyahou-Gantz sera probablement composé de 30 à 32 ministres, la moitié du parti ‘Hossen LeIsraël et l’autre moitié issue du bloc de droite. Jeudi soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a voulu rassurer ses partenaires en disant qu’ils ne seront pas lésés dans la répartition des portefeuilles.

Sur cette question, c’est le parti Yamina qui risque de connaître bientôt des soubresauts. D’après le ratio nombre de députés/nombre de ministres, qui est d’un ministre pour trois députés, Yamina devrait recevoir deux ministères. Or ce parti est dirigé par quatre personnalités dont trois sont actuellement déjà ministres.

Vendredi, le ministre de l’Education Raphy Peretz a pris les devants en se disant confiant que Binyamin Netanyahou le laissera en place car il s’agit d’une promesse qu’il lui a faite en échange de la rupture de son accord avec Itamar Ben-Gvir. Restent les trois autres: Naftali Benett, qui fait un excellent travail au ministère de la Défense devra certainement laisser sa place à Gaby Ashkenazy ou Benny Gantz. Un autre ministère lui sera-t-il proposé? En tant que président du parti, il trouvera logique d’occuper la place du second ministère attribué à son parti.

Betzalel Smotritch, ministre des Transports, politicien hyperactif et impatient, fera sans doute tout pour rester en place ou obtenir un autre ministère. Quant à Ayelet Shaked, son efficacité et sa popularité mériteraient hautement qu’elle retrouve un siège de ministre. Mais elle ne sera sans doute pas l’option préférée de Binyamin Netanyahou dont on sait l’inimitié qu’il lui porte.

Deux ministères pour quatre candidats, un véritable test de réalisme, d’ego et de patience qui attend les quatre dirigeants de Yamina.

Photo Flash 90