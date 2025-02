La famille de l’otage Shlomo Mansour, 86 ans, a été informée qu’il avait été assassiné le 7 octobre.

Shlomo Mansour, z’l, était l’otage le plus âgé aux mains du Hamas. Il a été tué alors qu’il s’était réfugié dans la pièce sécurisée de sa maison. Son corps a été kidnappé par les terroristes et emmené à Gaza. Son épouse, elle, avait réussi à prendre la fuite.

L’armée israélienne a indiqué que la décision de prononcer le décès de Shlomo Mansour avait été prise sur la base d’informations recueillies au cours des derniers mois et approuvées par un comité d’experts du ministère de la Santé, en coopération avec le ministère des Affaires religieuses et la police israélienne.

»C’est l’un des jours les plus durs de l’histoire de notre kibboutz », a écrit la direction de Kissoufim, »Shlomo était pour nous plus qu’un membre de notre communauté, il était un père, un grand-père, un véritable ami et le coeur battant de Kissoufim. Son sourire, sa modestie, sa chaleur humaine étaient un exemple pour nous tous. Notre coeur est brisé de ne pas avoir pu le ramener en vie ».

Sur les 76 otages qui restent à Gaza, 36 ont été officiellement déclarés morts par les autorités israéliennes.