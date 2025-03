Dans une vidéo diffusée ce samedi par le Hamas, montrant les adieux entre les frères Horn avant la libération de Yair, un autre otage a été identifié malgré les tentatives de dissimulation de son visage. Le soldat Nimrod Cohen, enlevé à la base militaire de Nahal Oz le 7 octobre, a été reconnu instantanément par sa famille grâce à un tatouage distinctif sur son bras.

« Il est facile d’identifier Nimrod grâce à son bras. Il s’est fait tatouer quelques jours avant d’être kidnappé », a déclaré Yehuda Cohen, père de Nimrod, dans un entretien accordé à Ynet. « Ce n’est pas difficile de le reconnaître. »

Le Hamas a délibérément flouté les visages des otages toujours en captivité apparaissant dans la vidéo, à l’exception de Sagi Dekel Chen, qui a déjà été libéré aux côtés de Yair Horn. Cette vidéo, publiée avec l’autorisation de la famille Horn, montre les frères Horn s’embrassant avant leur séparation.

Le père de Nimrod a exprimé sa frustration face à la situation : « Nous avons tout de suite su que c’était lui car il était avec des personnes kidnappées qui ont été libérées et qui nous ont dit qu’elles étaient avec lui. Je suis déçu que nous ne voyions pas le visage de Nimrod, je ne l’ai pas vu depuis un an et demi. »

Yehuda Cohen avait suscité la controverse en janvier après sa rencontre avec Karim Khan, le procureur en chef de la Cour pénale internationale, pour discuter de l’utilisation du mandat d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour faire pression sur lui afin qu’il applique dans son intégralité l’accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Le père de Nimrod avait demandé à Karim Khan de travailler avec le gouvernement israélien pour parvenir à une fin permanente de la guerre à Gaza, et de garantir que l’accord de cessez-le-feu ne soit pas interrompu avant la libération de tous les otages restants.

L’israélo-Américain Nimrod Cohen, qui n’avait que 19 ans lors de sa capture, servait comme artilleur dans un char à la base de Nahal Oz. Son unité tentait de repousser l’assaut des terroristes du Hamas lorsque leur char a été attaqué par des lance-roquettes et des engins explosifs. L’équipage complet – le capitaine Omer Neutra, le sergent Shaked Dahan, le sergent Oz Daniel et Nimrod lui-même – a été capturé et emmené à Gaza.

Selon les informations de l’armée israélienne, les trois autres membres d’équipage ont été tués, et leurs corps sont toujours détenus par le Hamas. Nimrod Cohen reste le seul survivant connu de ce char. Avant les témoignages de Yair Horn et Sagi Dekel Chen, le dernier signe de vie de Nimrod remontait à environ huit mois

Cette nouvelle vidéo intervient dans un contexte de tensions accrues autour des négociations pour la libération des otages restants, alors que la première phase de l’accord de cessez-le-feu vient de s’achever sans qu’un accord n’ait été trouvé pour sa prolongation ou le passage à une deuxième phase.