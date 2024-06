Des manifestants pro-palestiniens ont frappé des membres de la communauté juive Adas Torah à Los Angeles, hier (dimanche).

Les manifestants ont encerclé la synagogue et empêché les fidèles d’y entrer. Sur les vidéos, on voit les manifestants cagoulés, portant des keffiehs et criant des slogans anti-israéliens.

Un groupe baptisé ”Jews fight back” (Les Juifs se battent en retour) ont appelé, sur les réseaux sociaux, les membres de la communauté à venir défendre la synagogue.

Des affrontements dégénérant en violence physique contre les membres de la communauté juive ont éclaté sur place. La police est intervenue pour disperser la manifestation.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré: ”Ces actes sont ignobles, empêcher l’accès à un lieu de culte est inacceptable. Je tiens à affirmer que Los Angeles ne deviendra pas un bastion de l’antisémitisme et de la violence”.