La coalition Benett-Lapid va devoir passer une délicate épreuve la semaine prochaine. Face aux intentions affichées américaines de rouvrir le consulat général des Etats-Unis à Jérusalem – sorte d’ambassade à l’intention de l’Autorité Palestinienne – et face au silence du Premier ministre sur cette question cruciale, l’opposition entend prendre les devants.

Le député Nir Barkat (Likoud) va déposer un amendement à la Loi fondamentale de Jérusalem de 1980, qui vise à interdire l’ouverture de toute représentation diplomatique à Jérusalem destinée à une quelconque entité autre que l’Etat d’Israël. Nir Barkat a déjà effectué deux séjours aux Etats-Unis pour rencontrer des représentants politiques des deux partis du Congrès et les convaincre du danger d’une telle décision prévue par l’Administration Biden.

Déjà lors de sa campagne électorale, le président Joe Biden avait fait part de son intention de rouvrir le consulat général à Jérusalem, fermé par son prédécesseur Donald Trump. Il a réitéré sa promesse à Abou Mazen personnellement. Lors de la visite aux Etats-Unis du ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, son homologue américain Antony Blinken avait répété devant lui que ce consulat sera rouvert, sans que Yaïr Lapid ne réagisse d’une manière ou d’une autre.

Lundi, le ministre Matan Kahana (Yamina) a déclaré que tant le Premier ministre que le ministre des Affaires étrangères sont opposés à la réouverture du consulat général des Etats-Unis à Jérusalem et que cette position a été communiquée à Washington « par les voies diplomatiques ». Mais les semaines qui passent montrent clairement que les Etats-Unis font peu de cas de ce que pense le gouvernement Benett-Lapid et ont juste accepté de ne pas procéder à cette réouverture avant le vote du budget afin de ne pas mettre la coalition en difficulté et risquer la chute du gouvernement avec à la clé un retour possible de Binyamin Netanyahou au pouvoir.

La semaine prochaine le texte de Nir Barkat devrait être proposé en commission interministérielle de législation et rencontrer l’opposition des ministres de gauche. Et comme il s’agit d’une loi fondamentale, chaque parti de la coalition possède un droit de veto ce qui laisse peu de chances à l’adoption d’une telle loi. Mais il sera intéressant de voir qui votera en faveur ou contre un texte qui entend maintenir l’unité de Jérusalem et empêcher l’Autorité Palestinienne de remettre officiellement les pieds dans la capitale israélienne, avec le grâcieux concours de l’Administration démocrate américaine.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90