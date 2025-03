Les réactions sont nombreuses dans la classe politique israélienne après l’annonce par le Premier ministre de son intention de limoger le chef du Shabak.

Si la coalition salue la décision et rappelle que le Premier ministre est détenteur de l’autorité pour procéder à une telle démarche, l’opposition se tient comme un seul homme derrière Ronen Bar.

Yaïr Lapid, le chef de l’opposition, estime que c’est l’enquête sur les liens supposés entre le Qatar et certains conseillers de Netanyahou qui est à l’origine du limogeage de Ronen Bar. Lapid a écrit sur son compte X: »Netanyahou limoge Ronen Bar pour une seule raison: l’enquête sur le « Qatar-Gate ». Pendant un an et demi, il n’a vu aucune raison de le renvoyer, mais soudainement, dès que l’enquête sur l’infiltration du Qatar dans le bureau du Premier ministre et les fonds transférés à ses proches collaborateurs a commencé, il devient urgent pour lui de le limoger immédiatement. Ronen Bar a déclaré à plusieurs reprises qu’il démissionnerait et assumerait sa part de responsabilité dans la catastrophe du 7 octobre une fois que les otages seraient ramenés chez eux. Il est le plus haut responsable professionnel impliqué dans les négociations, et son renvoi à ce moment précis témoigne d’un manque de responsabilité et d’un désengagement envers le sort des otages. Yesh Atid déposera un recours contre ce limogeage, à ce moment précis, dont l’objectif évident est de saboter une enquête pénale grave visant le bureau du Premier ministre. Ronen Bar a consacré sa vie à la protection d’Israël et a risqué sa vie à de nombreuses reprises pour défendre l’État et ses citoyens. La manière honteuse dont Netanyahou tente de le limoger révèle une perte totale de contrôle et un effondrement moral. Une fois de plus, Netanyahou place ses intérêts personnels au-dessus du bien de l’État et de sa sécurité. Aucune calomnie ni tentative de faire porter la responsabilité de l’échec au système de sécurité ne pourra l’aider. Il est le principal responsable du fiasco et de la tragédie du 7 octobre, et c’est tout ce dont on se souviendra de lui ».

Benny Gantz, quant à lui, a déclaré: »Le limogeage du chef du Shabak porte atteinte directement à la sécurité de l’Etat et détruit l’unité de la société israélienne pour des considérations politiques personnelles ».

L’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, qui a nommé Ronen Bar au poste de chef du Shabak, a lui aussi réagi ce soir mais il a préféré se concentrer sur une attaque de Netanyahou, sans préciser explicitement ce qu’il pense du limogeage de Ronen Bar: »M. Netanyahou porte la responsabilité suprême du pire fiasco de l’histoire d’Israël et aurait dû démissionner depuis longtemps. Sa politique passive et défaitiste a permis au Hamas et au Hezbollah de se renforcer en véritables puissances terroristes à nos frontières pendant 15 ans. Comme il l’a écrit dans son propre livre, lorsque j’ai exigé l’élimination du Hamas, il s’y est opposé et s’en est même vanté. Certes, les chefs de Tsahal, du renseignement militaire et du Shabak, ainsi que le ministre de la Défense, ont échoué et ont assumé leur responsabilité. Netanyahou, en revanche, fuit la sienne. Israël ne pourra pas se reconstruire tant qu’il n’aura pas démissionné ».