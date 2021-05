Tsahal continue à frapper de nombreux objectifs du Hamas et de Jihad Islamique avec le soutien total de l’échelon politique. le porte-parole de Tsahal a fait savoir que durant la nuit de lundi à mardi, plus de 130 objectifs divers dont des camps d’entraînement, des tunnels souterrains, fabriques d’armement, fortins, centres de commandement etc. La maison d’un commandant de bataillon du Hamas a été détruite. Le chef d’état-major Aviv Kochavi a ordonné d’augmenter les effectifs dans le sud du pays et de déployer des batteries d’artillerie. Face aux violentes émeutes dans les villes arabes israéliennes en soutien au Hamas, le ministre de la Défense Benny Gantz a ordonné d’augmenter les effectifs des gardes-frontières.

Le porte-parole de Tsahal a précisé que les organisations terroristes place délibérément des infrastructures importantes au milieu des populations civiles et que dès lors, Tsahal doit opérer avec une précision chirurgicale. Il a attribué aux organisations terroristes la responsabilité totale des éventuelles pertes civiles. De nombreuses opérations ont dû être annulées après que des rassemblements humains – délibérés ou forcés – d’habitants ont été constatés près des cibles terroristes potentielles.

De leur côté, les organisations terroristes ont tiré plus de 220 roquettes et missiles en direction des populations civiles israéliennes. Les sirènes d’alerte Tseva Adom n’ont cessé de retentir durant la nuit. L’hôpital Barzilaï d’Ashkelon a annoncé avoir accueilli 31 personnes suite aux tirs de roquettes : 25 blessés (dont l’un dans un état grave) et 8 personnes en état de choc.

