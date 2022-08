C’est la question qui brûle les lèvres: l’opération Aurore peut-elle avoir un impact sur le résultat des élections en Israël?

Le Premier ministre Lapid était critiqué voire moqué pour son absence de passé et d’expérience militaires. L’aspect sécuritaire était en quelque sorte une corde importante qui manquait à l’arc de Yaïr Lapid.

Incontestablement, l’opération Aurore, menée de l’avis de tous avec succès, aura permis d’apporter une ligne au CV du Premier ministre.

Il ne serait pas raisonnable de soupçonner Lapid d’avoir déclenché une guerre uniquement pour des raisons électorales: on imagine mal l’Etat-major de Tsahal, les chefs du Shabak et des renseignements se laisser entrainer dans une opération militaire d’envergure sans un minimum de préparation et surtout uniquement pour faire plaisir à d’éventuels rêves électoraux d’un Premier ministre, quel qu’il soit.

Photo: Haim Zach (GPO)

Ce qui est certain, c’est que ces quatre jours d’opération militaire auront réveillé l’appétit électoral des différents acteurs, comme le fait remarquer le journaliste d’Israël Hayom, Yehuda Shlesinger. Ayelet Shaked partage la photo de Binyamin Netanyahou dans le bureau de Yaïr Lapid et chante les vertus de l’union dont elle a fait son thème de campagne. Benny Gantz publie une photo de lui avec les hauts responsables de Tsahal quelques minutes avant d’ordonner l’élimination d’un chef du Djihad islamique et on ne compte pas les clichés de Lapid en réunion entouré de militaires et de hauts responsables sécuritaires et du renseignement. A cela s’ajoute le point d’honneur de l’opposition à soutenir explicitement le gouvernement dans son action, en insistant bien sur la différence avec ceux qui étaient dans l’opposition l’année dernière au moment de l’opération Gardien des Murailles. On se souvient d’Avigdor Liberman accusant Netanyahou d’avoir intérêt à cette guerre au même titre que le Hamas, ou de Merav Mihaeli qui expliquait que tout cela n’était que politique.

Cette fois, le gouvernement a eu le droit à un soutien sans ambigüité de tous les partis d’opposition. On a même vu Binyamin Netanyahou être interviewé à la télévision américaine et défendre l’action de Lapid et Gantz.

Alors, quellle influence l’opération Aurore aura-t-elle sur les élections à venir? Il y a fort à parier qu’elle n’en aura pas. En effet, on voit mal les électeurs de gauche se dire que finalement Netanyahou a eu la bonne attitude en soutenant le gouvernement et mettre le bulletin du Likoud dans l’urne, de la même façon que les partisans du Likoud ne se laisseront pas convaincre de voter à gauche, pour une opération militaire réussie par Lapid et Gantz.

Tout au plus, on pourra voir un mouvement de voix au sein des blocs: peut-être que certaines voix de Meretz se reporteront sur Kahol Lavan ou Yesh Atid.

Notons également que les élections sont encore dans trois mois, soit une éternité dans le temps politique.

Il y a un point sur lequel les candidats devraient se concentrer dans le temps qui reste: augmenter le taux de participation aux élections. C’est certainement ce chiffre qui fera la différence le 1er novembre.

Photos: Haim Zach (GPO)