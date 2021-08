L’opération antiterroriste menée à Jenine dans la nuit de dimanche à lundi a une nouvelle fois donné l’occasion à l’extrême gauche de montrer à quel point elle a perdu tous ses repères et est dévoyée sur le plan moral.

Yariv Oppenheimer, ancien secrétaire-général de Shalom Akhshav s’est dit « perplexe sur l’utilité d’une telle opération » estimant que « Jenine est calme depuis plusieurs années » (sic). Employant l’argument fallacieux traditionnel, il a estimé qu’une telle opération « ne ferait que pousser les ‘Palestiniens’ à se venger ». « Israël est moins sûr désormais » a-t-il osé affirmer, rajoutant encore du ridicule en se demandant si « Israël n’avait pas pris goût à ce genre d’actions « !

Ses propos ont entraîné de nombreuses réactions, dont celle du journaliste Avihsaï Grintzeig qui lui demandait d’aller se renseigner sur Google la prochaine fois qu’il voudra ouvrir la bouche : le terroriste recherché et capturé par les forces de sécurité préparait un attentat au nom du Hamas. Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a placé Yariv Oppenheimer face à son ridicule en écrivant : « Yariv ! Jenine est calme de la même manière qu’il n’y a plus de tirs de roquettes depuis Gaza…! ».

Plus grave encore a été la réaction du député Ofer Kassif (Liste arabe) qui s’est carrément mis du côté des terroristes, comme il le fait toujours. Sur sa page Facebook il a accusé « l’armée d’occupation » de s’être introduite à Jenine est d’avoir « assassiné quatre jeunes palestiniens » dont il a publié les noms et les âges. Il a justifié les tirs nourris qui ont accueilli les soldats et gardes-frontières venus arrêter le terroriste : « L’armée israélienne entre quand et comme elle veut et s’imagine qu’elle sera accueillie les bras ouverts et que l’on ne tentera pas de l’en chasser ».

Il a conclu son post de soutien aux terroristes en écrivant : « Il faut exterminer l’occupation, et tout de suite ! »

Suite à cette fin de post, le mouvement Im Tirtsou a appelé le conseiller juridique du gouvernement à ouvrir une enquête contre le député pour incitation à la violence et soutien au terrorisme.

Photo Flash 90