L’Assemblée générale de l’ONU a voté cette nuit (jeudi à vendredi) une nouvelle résolution anti-israélienne.

137 Etats ont voté en faveur d’une résolution proposée par la Norvège pour demander au tribunal international de La Haye qu’il enquête sur la législation israélienne concernant l’interdiction pour l’UNRWA d’exercer depuis le territoire israélien. Rappelons que cette loi a été votée suite aux révélations étayées par de nombreuses preuves que des employés de l’UNRWA ont directement participé aux massacres du 7 octobre et à la détention d’otages israéliens.

Seuls 12 Etats dont les Etats-Unis, l’Argentine, le Paraguay, la Hongrie ou encore la République tchèque ont voté contre. 22 se sont abstenus. Israël est déçu par un certain nombre de pays qui ont voté en faveur de la décision, notamment la Grande-Bretagne, qui s’abstient habituellement lors de tels votes, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Pologne, la France, le Danemark, la Suède, Chypre et de nombreux autres pays de l’UE.

La résolution exige également une action immédiate et rapide afin de forcer Israël à se conformer aux règles du droit international, à cesser de mener des actions qui bloqueraient prétendument l’aide humanitaire en raison de l’aggravation de la situation à Gaza et à autoriser les activités de l’UNRWA. La résolution exprime également « une grave préoccupation face à la grave situation humanitaire dans les territoires palestiniens » et « appelle Israël à respecter ses obligations de ne pas nuire à la capacité des Palestiniens à exercer leur droit à l’autodétermination ».

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, s’est exprimé avant le vote et a sévèrement critiqué le projet de résolution : « Nous répétons le même scénario où tout ce qui compte est d’attaquer Israël et de contester son droit à protéger ses citoyens. Cette fois, les Palestiniens utilisent un nouvel outil dans leur cirque diplomatique : la Cour internationale de Justice. Tandis qu’ils profitent de votre indifférence et de la capitulation de la Cour devant leurs programmes de soutien au terrorisme, 100 civils innocents sont toujours détenus à Gaza par l’organisation terroriste Hamas et le régime iranien se précipite vers l’arme nucléaire. Pendant que vous vous occupez du passé, l’État d’Israël s’occupe de l’avenir – un avenir qui n’est pas contrôlé par les forces du mal iraniennes. Aidez-nous à faire du Moyen-Orient un lieu de paix et de stabilité et non de haine et de terrorisme.»