Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, a annoncé que l’ONU allait commémorer la »nakba », »la catastrophe » qui correspond dans le narratif palestinien à la création de l’Etat d’Israël.

Le président palestinien s’est félicité de cette décision, soulignant qu’il s’agit de la première fois depuis 75 ans que »l’ONU ne nie pas la catastrophe ».

Il a insisté sur la nécessité pour les Palestiniens de marquer ce jour qui doit être »en tête de nos prioriés afin de préserver notre narratif, auquel nous devons rester fidèles et que nous devons transmettre au reste du monde et qui est devenu la vérité grâce à laquelle nous combattons les mensonges et les narratifs fallacieux qui cherchent à biaiser l’histoire et les faits. Les attaques dont nous avons été témoins pendant le samedi saint de Pâques au Saint Sépulcre à Jérusalem occupée et les attaques sur la Mosquée Al Aqsa qui les ont précédées doivent être dénoncées ».

Force est de constater que le président palestinien poursuit dans son narratif mensonger lorsqu’il relate ces derniers événements dans la vieille de Jérusalem, où contrairement à ce qu’il prétend, toutes les religions jouissent d’une totale liberté de culte garantie par les autorités israéliennes.

Le 15 mai prochain, l’ONU devrait donc marquer la journée de la »nakba », faisant un pas de plus contre Israël. Le vote en faveur de cette décision avait eu lieu au mois de décembre dernier. 90 Etats avaient soutenu cette proposition palestinienne, 30 dont les Etats-Unis, l’Australie et la plupart des Etats européens avaient voté contre, la France s’était abstenue. L’ambassadeur israélien aux Nations Unies, Guilad Erdan avait déclaré: »Que feriez-vous si l’on vous disait que la communauté internationale considérait comme une catastrophe le jour de la création de votre Etat? Quelle honte ».