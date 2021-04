Face aux violences arabes à Jérusalem et aux tirs de roquettes depuis Gaza, l’Onu a une nouvelle fois renvoyé dos-à-dos agresseurs et agressés. L’émissaire des Nations-Unies pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, a publié un communiqué désolant : « Je suis inquiet de l’escalade à Gaza et à Jérusalem et j’oeuvre avec toutes les parties pour la stopper. Les provocations à Jérusalem (il parle de la marche de protestation du mouvement Lehava !) et les tirs de roquettes depuis Gaza doivent cesser. J’appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et d’éviter toute escalade supplémentaire, particulièrement en cette période du Ramadan et d’incertitude politique des deux côtés ».

Les infâmes agressions envers des Juifs depuis le début du Ramadan ? Pas vu…

