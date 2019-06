A l’initiative de l’ambassadeur d’Israël Dany Danon, l’assemblée plénière de l’ONU a consacré une séance mercredi à l’antisémitisme qui relève la tête un peu partout dans le monde. Les efforts de l’ambassadeur ont porté leurs fruits puisque les délégués de 90 pays ont assisté à cette séance, y compris d’ailleurs ceux d’Iran, d’Egypte, de Turquie, du Maroc et même de Syrie! Etaient également présents des dirigeants de communautés juives des Etats-Unis et des représentants d’organisations juives et pro-israéliennes.

Lors de son intervention, Dany Danon a appelé la communauté internationale à « déclarer la guerre » à l’antisémitisme par tous les moyens. L’ambassadeur a insisté sur l’éducation et les programmes scolaires.

Parmi les invités qui se sont exprimés, le rav Israël Goldstein qui avait été blessé lors de l’attaque d’un terroriste d’extrême droite au Beit Habad de San Diego: « Depuis quelques temps, nous constatons que les Juifs à travers le monde sont redevenus vulnérables et paient un prix lourd pour leur sécurité. Il faut agir dès maintenant (…) Depuis cet attentat, ma mission est de diffuser la lumière et l’amour pour combattre l’obscurité et la haine ». Il était accompagne de la sœur et de la fille de Lori Kaye hy »d qui avait été assassinée lors de cet attentat.

C’était le secrétaire-général de l’ONU Antonio Gutteres qui avait ouvert la séance en disant notamment: « Notre devoir est de nous mesure au tsunami de haine qui devient de plus en plus violente et se répand à travers le monde. Je continuerai à agir d’une voix claire et sans m’excuser, contre l’antisémitisme et les autres formes de haine.

Comme il vaut mieux balayer d’abord devant sa porte, il serait donc bon que l’ONU se pose la question sur le nombre incalculable et disproportionné de résolutions et de condamnations qui sont adoptées contre un seul Etat sur les presque deux-cent que compte cette institution: l’Etat juif.

Photo Amir Lévy / Flash 90