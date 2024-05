En l’espace de deux jours, deux rapports concernant le nombre de morts à Gaza ont été publiés par l’ONU. Le second révise sérieusement à la baisse le nombre de morts civils dans le conflit actuel.

Ainsi, le 6 mai, l’ONU publiait les chiffres du ministère de la Santé de la Bande de Gaza contrôlé par le Hamas: 34735 morts dont plus de 9500 femmes et 14500 enfants.

Or le 8 mai, l’ONU annonce des chiffres largement inférieurs concernant les femmes et les enfants selon lesquels 4959 femmes et 7797 enfants ont été tués depuis le début du conflit, soit deux fois moins que ce que l’organisation publiait deux jours plus tôt.

A la lumière de ce changement, il semble que l’ONU ait décidé de prendre en compte les critiques et les réticences vis-à-vis des chiffres fournis par le Hamas. Depuis des mois, d’éminents statisticiens et instituts de statistiques démontrent que les chiffres du Hamas sont irréalistes. Auraient-ils été entendus?