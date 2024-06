Encore un pas franchi contre Israël à l’ONU. Le Secrétaire général, Antonio Guterres, a annoncé qu’Israël faisait désormais partie de la liste noire des pays qui ”portent atteinte aux enfants dans les zones de conflit” en raison de son opération dans la Bande de Gaza, qui, faut-il le rappeler, a été déclenchée après le pire massacre commis contre les Juifs depuis la Shoah.

Dans cette liste figurent notamment la Russie mais aussi des organisations terroristes comme Boko Haram, Daesh ou Al Qaïda.

Les diplomates israéliens aux Nations Unies ont multiplié les efforts pour empêcher l’inscription d’Israël sur cette liste, mais le Secrétaire général de l’ONU n’a rien voulu céder. ”C’était un combat perdu d’avance”, reconnaissent des acteurs impliqués dans ces tractations, ”le Secrétaire général actuel hait Israël, il n’y a aucun moyen d’influer sur lui. L’inscription d’Israël sur cette liste est très problématique et peut entrainer un embargo sur les armes vers Israël de la part de certains Etats”.

Le nom d’Israël ne devrait, cependant, pas être explicitement écrit dans la liste mais il sera noté que les responsables de la situation sont ”les forces de sécurité israéliennes”.

Le texte qui accompagne l’inscription d’Israël dans cette liste noire comprend des affirmations selon lesquelles Israël tente de recruter des mineurs comme ”délateurs” et que les forces de sécurité ont utilisé des enfants comme boucliers humain. Ces accusations sont rejetées en bloc par Israël.

Dans le texte de l’ONU, il n’y a aucune référence à l’utilisation d’enfants comme boucliers humains par le Hamas et le Jihad islamique ni aux tirs de roquettes du Hamas en masse sur le territoire israélien vers la population civile ni aux dommages causés aux installations civiles, notamment aux jardins d’enfants, aux hôpitaux et aux écoles en Israël. Israël est également accusé du meurtre de six mineurs au Liban, mais dans cette affaire également, il n’y a aucune mention d’un quelconque lien ou référence aux attaques du Hezbollah contre Israël et aux dommages qu’elles causent.

Par ailleurs, il est question d’actions prétendues d’habitants de Judée-Samarie contre des enfants palestiniens et Israël est aussi accusé d’empêcher l’aide humanitaire de parvenir dans la Bande de Gaza. Aucune mention n’est faite des otages et du fait qu’ils n’ont accès à aucun soin, ni à aucune aide humanitaire.