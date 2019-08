L’organisation israélienne Regavim avait prévu une conférence prochainement à Londres sur le thème des activités illégales de l’Autorité Palestinienne et l’Union européenne dans les zones C de Judée-Samarie. Il s’agissait également de rétablir la vérité sur l’utilisation des ressources naturelles dans ces régions, questions qui font l’objet d’une désinformation totale par la propagande arabe palestinienne. De nombreuses personnes s’étaient inscrites à cet événement, et hormis des Juifs ou des amis d’Israël, il y avait aussi des avocats et des journalistes.

Mais c’était sans compter avec les menaces proférées conjointement par divers mouvements anti-israéliens d’extrême gauche (y compris des organisations israéliennes) ainsi que le BDS, en première ligne.

Face à ce torrent de menaces qui laissaient présager des événements violents de la part des pro-palestiniens, les organisateurs ont décidé de repousser cette conférence de plusieurs semaines en prévoyant une coordination avec les services de sécurité.

Meïr Deutsch, directeur-général de Regavim a déclaré: « Nous organisons des conférences depuis des années et répondons naturellement présents à quiconque nous invite à exposer nos positions et expliquer à tout intéressé quelles sont les activités de Regavim. Ces dernières menaces constituent un nouveau record dans la collaboration entre des activistes israéliens et étrangers d’extrême gauche, et des mouvements ‘palestiniens’ violents qui font tout pour faire taire quiconque exprime une idée différente de leur narratif. Notre seule consolation après cette annulation est que nous avons reçu des invitations pour des rencontres privées avec des donateurs qui ont été outrés par ces menaces et l’annulation de cette conférence »

