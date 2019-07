Le député israélien Youssef Jabrin (Liste arabe) a participé à Londres à un colloque entièrement consacré à la cause ‘palestinienne ». Il était accompagné du journaliste du Haaretz, Guidon Lévy, qui a été l’une des « vedettes » de ce colloque coloré à la haine d’Israël.

Sous le titre « PalExpo » ce colloque était organisé par la branche britannique des « Amis d’Al-Aqsa » proche des Frères Musulmans et du BDS. Parmi les sponsors de cet événement, on notait le Jewish Voice for Labour, une organisation juive de gauche qui soutient Jeremy Corbyn.

Faisant preuve d’une imagination débordante, ce colloque-exposition entendait notamment montrer « l’art, l’histoire, et la culture du peuple ‘palestinien’!!

Parmi les autres intervenants, Nkosi Zwelivelile Mandela, petit-fils de l’ancien président sud-africain, qui a déclaré « qu’il est un devoir moral de soutenir le BDS et la lutte du peuple palestinien ».

Dans son intervention très applaudie, Guidon Lévy a déploré « la haine antisémite dont le leader travailliste Jeremy Corby est l’objet en Israël » (sic) et a souhaité sa victoire aux prochaines élections, « qui pourrait apporter des changements majeurs au Proche-Orient ».

Vidéo:

What should be done in #Palestine? Gideon Levy @levy_haaretz now in London. @FriendsofAlAqsa #PalestineExpo pic.twitter.com/u5Nfr7XjPG

— Rawan Damen (@RawanDamen) July 6, 2019