Des lycéens londoniens de l’école juive ”Ha’hashmonaïm” ont été victimes d’une violente attaque antisémite dans le métro de la capitale britannique.

La mère de l’un d’entre eux a témoigné dans le Jewish Chronicle: ”Ils ont couru après mon fils et ont mis à terre l’un de ses amis. Ils ont essayé de pousser un autre sur les rails. Ils ont réussi à l’amener jusqu’au bord du quai. Je ne sais pas comment mon fils a réussi à s’enfuir, il a couru dans les escaliers pour appeler à l’aide et ils ont continué à le poursuivre. Mon fils est très choqué, il n’a pas réussi à dormir toute la nuit. Il m’a dit ‘ce n’est pas juste, pourquoi on nous fait ça”’.

Les jeunes victimes ont raconté que leurs agresseurs, des lycéens de la ville, leur ont lancé: ”Sortez de la ville, Juifs!”.

La police londonienne a ouvert une enquête et recherche les suspects.