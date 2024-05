Alors qu’un nouveau mandat a été confié à l’équipe de négociations israélienne pour parvenir à un accord sur la libération des otages, Shimon Or, l’oncle d’Avinatan, otage à Gaza, a adressé une sévère critique aux gouvernants du pays.

Lors de son intervention au sein de la commission Affaires étrangères et Défense de la Knesset, il a déclaré: ”Nous avons tous vu la terrible vidéo de l’enlèvement des soldates et je sais que les familles vivent un enfer. Elles ont décidé de publier cette vidéo pour faire bouger quelque chose dans le coeur des décideurs. Soudain, après la diffusion de film, Gantz, Gallant et Eizenkott reçoivent des familles d’otages mais refusent de nous – le forum Tikva- faire participer à cette réunion. Je vais vous dire pourquoi; si j’avais participé je leur aurais dit à tous les trois qu’ils sont tous des menteurs, y compris Bibi Netanyahou. Pourquoi? Quelqu’un s’imagine ici que les décideurs fixent leur politique en fonction de vidéos? Ah, nous étions en pleines négociations, le Hamas refuse, maintenant que nous avons vu une vidéo, nous sommes choqués, alors nous allons envoyer une équipe pour discuter avec le Hamas. C’est une blague?! Ce sont ça nos dirigeants? Ce sont des nuls, tout est faux. Si j’avais participé à cette réunion, je leur aurais dit à tous les trois: vous mentez aux familles des otages! Vous les poignardez dans le coeur! Dites-leur la vérité! Je le répète depuis le début: le Hamas le dit clairement, il exige un arrêt total des combats, le retour du Hamas dans la Bande de Gaza et des garanties internationales que Tsahal ne rentre plus dans la Bande de Gaza. Ni Gallant, ni Gantz, ni Bibi Netanyahou, ni aucun dirigeant n’est prêt à accepter cela. Donc, il n’y aura pas d’accord. Vous nous faites croire qu’à cause de cette vidéo, vous envoyez une équipe de négociations, c’est de la poudre aux yeux sur le dos des familles des otages”.

La famille Or, avec les autres membres du forum Tikva, estiment que seule une pression militaire sur le Hamas peut permettre de libérer les otages et demandent au gouvernement de maintenir ce cap.