La zone de l’hôpital Kamel Adwan, dans le Nord de la bande de Gaza, est redevenue un bastion du Hamas et un abri pour les terroristes, malgré les appels répétés à s’abstenir d’utiliser des installations médicales à des fins militaires.

Comme nous l’avons relaté, Tsahal a dû intervenir autour et à l’intérieur de l’établissement pour y combattre les nombreux terroristes qui s’y étaient réfugiés et détruire les armes qui y étaient entreposées.

Malgré toutes ces évidences, et les preuves filmées apportées par Tsahal, de nombreux médias étrangers préfèrent ignorer la situation et dénoncer l’action de Tsahal sur place et l’arrestation du directeur de l’hôpital, soupçonné d’être un agent du Hamas.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que l’hôpital Kamal Adwan, qualifié de ‘dernier établissement opérationnel dans le nord de la bande de Gaza’, était par ailleurs « hors service » depuis un raid israélien survenu vendredi contre des combattants du Hamas près de l’établissement’.

Au début de son communiqué, publié sur son site, l’OMS indique : « L’OMS est consternée par le raid effectué hier contre l’hôpital Kamal Adwan, qui a mis hors service le dernier grand établissement de santé du nord de Gaza. Le démantèlement systématique du système de santé et le siège de plus de 80 jours du nord de Gaza mettent en danger la vie des 75 000 Palestiniens qui restent dans la région ».

N’oublions pas qu’au cours de cette intervention, les forces de Tsahal ont arrêté plus de 240 terroristes du Hamas et du Jihad islamique et des hommes suspectés d’activités terroristes, dont certains ont tenté de se faire passer pour des patients ou des membres du personnel médical alors que d’autres tentaient de s’échapper en ambulance. Cette opération a permis également de localiser et confisquer des armes, notamment des grenades, des pistolets, des munitions et d’autres équipements militaires.