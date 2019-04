* Traduit de l’hĂ©breu Ă la mĂ©moire de Yolande Malka bat Ayala*****************************Le compte Ă rebours a commence et dans quelques jours nous serons sdv autour de la table du seder

, quelques points importants et conseils pratiques pour la semaine Ă venir :1. *L’approche* avec laquelle nous abordons les prĂ©paratifs est importante, 2 questions clĂ©s :a. Est que ces jours de prĂ©paratifs vont se passer dans le stress

, la colĂšre et les remontrances envers nos enfants ou, allons-nous rĂ©ussir Ă les transformer en une expĂ©rience positive, Ă©ducative et joyeuse 

? b. Allons-nous, Ă part les cuisines et prĂ©paratifs techniques, consacrer du temps Ă une prĂ©paration spirituelle Ă la fĂȘte de la libertĂ© et Ă la comprĂ©hension de sa valeur personnelle pour nous ?

2. *Le planning correct et la repartition*

des taches entre les membres de la famille sont trĂšs importants pour Ă©viter de finir au dernier moment et pour nous permettre de souffler avant la fĂȘte : excursion familiale

, Ă©tude Ă propos de la fĂȘte de Pesah et repos.

3. *Le mĂ©nage de la maison* : la rĂšgle principale est de ne pas chercher obsessivement le Hametz mais uniquement « ce qui se voit ou se trouve ( baal irahe oimatse)Dans la cuisine il faut oui ĂȘtre stricte, car consommer du Hametz mĂȘme une miette est une interdiction de la Torah.Il n’est pas nĂ©cessaire de secouer chaque livre car il n’est pas censĂ© y avoir un « kazait  » de Hametz dans un livre. Celui qui dans l’annee mange avec des livres Ă table fera attention de ne pas les poser Ă table pendant Pessah. Coffre a jouets des enfants : il n’est pas nĂ©cessaire de tremper les jouets dans de la javel, juste vĂ©rifier qu il n y a pas de gros bouts de Hametz.

4. *Cacherisation de la cuisine pour Pessah* – la rĂšgle principale est « comme il a Ă©tĂ© avalĂ© il sera rejeté ! » CAD cacherisation par la mĂȘme mĂ©thode que l’utilisation.*Frigidaire* : Le vider et bien le nettoyer avec eau et savon il n’est pas nĂ©cessaire de couvrir les Ă©tagĂšres.*four* : nettoyer avec eau et savon, le faire marcher Ă tempĂ©rature maximale, recouvrir la grille du four de papier aluminium et poser dessus des plateaux en alu jetables Ă la place des plateaux usuels*lave vaisselle* : nettoyer le filtre de tout rĂ©sidu de nourriture, attendre 24

sans l’utiliser, le faire fonctionner sur le programme le plus long a haute tempĂ©rature, vide et avec produit dĂ©tergent.*micro-ondes*: bien le nettoyer, attendre 24 heures sans utilisation, faire bouillir dans le micro ondes un verre d’eau jusqu’ Ă Ă©bullition et jusqu’à que la vapeur sorte . Sur l’assiette qui tourne posez quelque chose qui sĂ©pare comme par exemple un couvercle en plastique entre l’assiette et les aliments de Pessah.*plan de travail* :bien nettoyer et faire couler de l’eau bouillante, sinon nettoyer et recouvrir de papier aluminium – gaziniĂšre les becs de gaz doivent ĂȘtre cacherises au chalumeau ou recouverts d’aluminium Ă©pais, il n’est pas obligatoire de recouvrir la plaque elle-mĂȘme (de toute façon, tout ce qui y tombe n’est pas casher toute l’ annĂ©e et se doit d’ĂȘtre jetĂ© car y tombe lait et viande 
)*plaque Ă induction ou cĂ©ramique*: bien nettoyer et faire fonctionner sur chaleur maximale pendant une demi-heure*grill*: nettoyer trĂšs bien et faire fonctionner longtemps Ă tempĂ©rature Ă©levĂ©e ou changer la grille.- plaque de Shabbat: nettoyer, faire fonctionner 2 heures, recouvrir de papier aluminium*table*: si on l’utilise dans l’annĂ©e sans nappe il faut la nettoyer et verser de l’eau bouillante ou la recouvrir d’un plastique ou d’une nappe propre pendant toute la fĂȘte.*chaise Ă manger pour bĂ©bĂ©* : bien nettoyer avec dĂ©tergent compris les coins*bouilloire de shabbat*: bien nettoyer, retirer le calcaire, faire bouillir de l’eau et Ă©bouillanter le couvercle.*bouilloire Ă©lectrique journaliĂšre*: bien nettoyer de l’extĂ©rieur.*dentier* : bien nettoyer*placards Ă linge* : s’il y a un doute sur des miettes dans les poches des vĂȘtements – chercher et vĂ©rifier .Pour le linge de table, nappes et serviettes que nous allons utiliser Ă Pessah – il faut le laver avant la fĂȘte.

Rappel nettoyer la voiture, poussette et cartables ! !!

5. *Quels produits doivent ĂȘtre avec Casherout de Pessah?*- *produits de mĂ©nage compris liquide vaisselle* : casherout de Pessah n’est pas obligatoire- *produits d’hygiene* (shampoing,savons etc) casherout de pessah n’est pas obligatoire- *rouge Ă lĂšvres*

: il est recommandĂ© d ‘ utiliser uniquement rouge Ă lĂšvres avec casherout de Pessah- *dentifrice* : il faut acheter un dentifrice avec casherout de pessah- *medicaments* : crĂšme, gouttes, injections une casherout de pessah n’est pas obligatoire de meme pour les comprimĂ©s qu’on avale et qui n’ont pas de gout.

– *sirop et dragĂ©es Ă sucer* : vĂ©rifier la cacherout de Pessah dans les listes publiĂ©es.

Les légumineuses * »kitniot »* ne sont pas Hametz, les ashkénazes qui ne les consomment pas peuvent les garder chez eux, sans avoir besoin de les inclure dans leur vente de Hametz

– On peut faire confiance aux Rabbins qui permettent l’huile de soja, de coton et de tournesol et les produits autorisĂ©s surlequels est mentionnĂ© comprend du » Liftit « (en français du crucifĂšre)

– *Chocolat

 et confiseries* : mĂȘme s’il est notĂ©  » casher pour Pessah pour ceux qui consomment des Kitniots  » ils sont permis car ils se sont mĂ©langĂ©s avant Pessah et sont annulĂ©s par la majoritĂ© (batel barov) -Un ashkĂ©naze peut etre invitĂ© chez un sĂ©pharade et tout consommer sauf les Kitniot. -Si un sĂ©pharade est invitĂ© chez un ashkĂ©naze, celui-ci pourra lui prĂ©parer des kitniots dans ses marmites et pourra continuer Ă Â les utiliser pour Pessah aprĂšs 24 heures.

Tout ce qui a Ă©tĂ© mentionnĂ© est l’essence de la loi (Ikar hadin), on peut ĂȘtre plus stricte et bienveillant sur ces diffĂ©rents points et en ĂȘtre bĂ©ni.



