Le chef du parti Shass, Arié Derhy, souhaite que la loi clarifiant le statut des orthodoxes au regard du service militaire pour les exempter soit votée le plus rapidement possible.

Il a posé ce soir (mardi) un ultimatum lors d’une interview sur la radio Kol Barama: »Les chefs de la coalition et le Premier ministre sont décidés à régulariser le statut des étudiants en yeshiva. Ils ont deux mois pour le faire, ce sera le test, si cela n’est pas fait, nous déclencherons des élections anticipées ».

Il a ajouté: »La guerre actuelle contre ceux qui étudient la Torah en pleine guerre est une chose difficile. Qui peut qualifier ceux qui étudient la Torah de »délinquants ». Nous nous souvenons tous à quel point Maran (le Rav Ovadia Yossef, zatsal, ndlr) pleurait sur cela, même en pleine semaine de deuil pour son fils Rabbi Yaakov, zatsal. C’était essentiel pour lui de se battre pour les étudiants en yeshiva ».

Derhy a critiqué ses partenaires de droite: »Que la gauche fasse campagne contre ceux qui étudient la Torah pour faire tomber le gouvernement, je peux le comprendre mais que des sionistes religieux, en notre sein, se joignent à cette campagne de haine, ils vont eux-mêmes causer la chute du gouvernement de droite. Cela fait 40 ans que je fais de la politique, la droite n’a jamais brillé par son intelligence politique. L’ennemi de la droite a toujours été la droite qui a fait tomber les gouvernements de droite en raison d’une vision de court terme et cela se répète à chaque fois, hélas ».

Ce matin, le député Yossi Taïeb, du parti Shass, a déclaré également sur Kol Barama que son fils avait reçu un ordre d’incorporation et qu’il lui avait conseillé de consulter les rabbins de sa yeshiva: »Il étudie sérieusement et aime étudier. Nous ferons ce que les rabbins nous diront de faire. Si on nous dit qu’il faut qu’il se fasse arrêter, alors il se fera arrêter et il étudiera la Torah en prison ».