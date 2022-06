La journée n’évolue pas favorablement pour la coalition en vue du vote de la loi sur la Judée-Samarie qui doit être présentée ce soir.

Pour l’heure, deux députées ont déjà annoncé qu’elles voteraient contre: Idit Silman (Yamina) et Ghaina Rinawie Zoabi (Meretz). La première avait prévenu que si sa voix était décisive pour faire tomber le gouvernement alors elle se rangerait du côté de l’opposition, la seconde a indiqué qu’elle ne pouvait pas se résoudre à voter en faveur d’une loi qui pérennisait »l’occupation ».

Au sein de la coalition, on ne baisse pas les bras et Guidon Saar, qui porte cette loi, se dit déterminé à la présenter aujourd’hui, quoi qu’il en soit. Dans leur quête de majorité, les responsables de la coalition se tourneraient désormais vers les députés orthodoxes.

L’accord qui leur a été proposé est le suivant: ils votent en faveur de la loi sur la Judée-Samarie et non avec le reste de l’opposition, et en échange, le gouvernement s’engage à promouvoir la constitution d’une chaine d’écoles hassidiques indépendantes mais aussi à bloquer les réformes du ministère des Télécommunications concernant les téléphones dits »cachers » ainsi que celles du ministère des Cultes, qui suscitent la colère de la rue orthodoxe.

Pour l’heure, on ne sait pas encore si ces discussions ont abouti sur une entente ou non.

Photo: Flash90